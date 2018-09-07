Гриневич о начале учебного года: обучение с «Lego» и запрет выйти в уборную

В этом году в Новую украинскую школу пошли 448,5 первоклассников, и это на 40 тысяч детей больше, чем в прошлом году.

Об этом сегодня во время Часа вопросов к правительству на сессионном заседании ВР, которое транслирует телеканал ZIK, сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Министр образования с трибуны ВРУ рассказала парламентариям о старте нового учебного года в Украине. Лилия Гриневич отметила увеличение финансирования образовательной отрасли. Так, по ее словам, в 2016 году финансирование составило 5,72% ВВП, то в 2018 – 6,7% ВВП.

Министр образования и науки также отметила, что очереди в детсады сокращаются. Так, в 2016 году в очереди в дошкольные заведения находилась почти 91 тысяча детей, а в этом году – около 46 тысяч. С ее слов, сокращение очереди составляет почти 55%.

«Однако, хочется обратить внимание, что сейчас, учитывая демографическую ситуацию, количество детей дошкольного возраста увеличивается. Даже несмотря на то, что мы в этом году создали 8,5 мест, саму очередь это сократило лишь на 700 мест», – отметила Лилия Гриневич.

Министр сообщила, что в этом году в Новую украинскую школу пошли 448,5 первоклассников, и это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году. С ее слов, свыше 40 тысяч учителей начальной школы и 18 тысяч учителей иностранного языка прошли переподготовку. Рассказывая об обновлении образовательной среды, Лилия Гриневич напомнила, что правительство выделило на это 1 миллиард гривен, однако с задачей закупок различные территориальные общины справились по-разному. Среди причин этого Лилия Гриневич назвала, в частности, управленческую беспомощность, и подчеркнула, что парты для первоклассников обязательно придут.

Лилия Гриневич сообщила, что первоклассники в этом году получат средства обучения, – к примеру, впервые будут использовать методику обучения с помощью конструкторов «Lego», которые развивают память, помогают изучению математики и командной работе.

Лилия Гриневич подчеркнула необходимость гуманного отношения к детям и привела пример того, на что больше всего жалуются родители: «Нам важно, чтобы учителя не забывали о гуманном отношении к детям. Вы удивитесь, но наибольшее количество жалоб родителей, которые мы получаем по начальной школе, что детей не отпускают в туалет на уроке... Такие базовые вещи, как возможность попить воды, всегда открытая и доступная уборная, движение, которое сверхважно для маленьких детей, – реализовать несложно».

Как сообщалось ранее, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина внедряет новое качество образования как долгосрочную реформу, результаты которой будут ощутимы через 12 лет.

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