Группа Ахметова в Оппоблоке имеет собственного кандидата на президентский пост – СМИ

Группа «промышленников» в партии «Оппозиционный блок», ориентированных на Рината Ахметова, может сделать ставку на Александра Вилкула в качестве кандидата на президентских выборах 2019 года в Украине.

Об этом идет речь в материале Ростислава Панько «Электоральный потенциал: почему партийным лидерам надо выйти из бюрократических стереотипов» на сайте «РБК-Украина».

Журналист отмечает, что внутри двух оппозиционных партий, претендующих на бывший электорат Партии регионов – «Оппозиционного блока» и «За життя» – наблюдается кризис позиционирования, партийной работы и кризис лидеров.

«Условными правопреемниками Партии регионов принято считать, прежде всего, «Оппозиционный блок» и партию «За життя». Также на этом фланге появился проект Банковой «Наш край» и проект экс-регионала Виталия Хомутынника партия «Видродження». Поскольку результаты двух последних в масштабе страны не превышают 1%, их влиянием на общую ситуацию можно пренебречь. «Оппозиционный блок» и «За життя» в рейтингах суммарно еле дотягивают до 10-12%, суммарный рейтинг потенциальных кандидатов в президенты на этом поле – Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – не превышает 15%. Если сравнить это с электоральным потенциалом 35%-40%, то получается, что «правопреемники регионалов» на сегодня занимают менее трети этого поля. Это означает одно: электорат юга и востока в большинстве своем не видит среди предлагаемых ему кандидатов адекватного политического предложения», – констатирует автор «РБК-Украина».

Автор материала утверждает, что раскол на две крупные группы внутри «Оппозиционного блока» – так называемых «газовиков» и «промышленников» – по-прежнему актуален. И каждая из этих групп рассматривает варианты выдвижения своего кандидата на ближайших президентских выборах в Украине.

«Позиция группы «промышленников», ориентированных на Рината Ахметова, более прагматична. И кандидат для восточных и южных областей у них тоже есть – это Александр Вилкул, который давно уже работает в медийном пространстве и непосредственно с избирателями никак не меньше Бойко. Это явно не его личное решение, а позиция целой влиятельной группы в партии, которая хочет перемен», – цитирует эксперта Кирилла Сазонова «РБК-Украина».

В статье отмечается, что Александр Вилкул уже начал свою кампанию в формате избирательного тура, проводя регулярные массовые акции в базовых для «Оппоблока» регионах – Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. По мнению автора, к такому выбору группу Рината Ахметова побудил кризис лидеров в партиях, возникших на обломках «Партии регионов», ставший очевидным за год до парламентских и полгода до президентских выборов.

«Избиратели восточной и южной Украины, как и в 2006-2010 годах, хотят реванша. То есть, победы. И в случае поражения «их» кандидата, скорее всего, окончательно разочаруются в «системной оппозиции», – подытоживает автор статьи.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.