пятница, 7 сентября, 2018, 12:38 Мир
Глава Минобороны США неожиданно прибыл в Кабул
Министр обороны США Джеймс Маттис прибыл в Кабул с неожиданным визитом.
Об этом сообщает АР, передает Укринформ.
«Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в столицу Афганистана Кабул с неожиданным визитом», – говорится в сообщении.
Командование США в Афганистане подтвердило визит, но не сообщило никаких подробностей.
Предполагается, что в Кабуле Маттис встретится с военными командирами Афганистана, США и НАТО, а также с президентом Ашрафом Гани.
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