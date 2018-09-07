live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
8 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
8 сентября, суббота
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
8 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 7 сентября, 2018, 12:38 Мир
Глава Минобороны США неожиданно прибыл в Кабул

Министр обороны США Джеймс Маттис прибыл в Кабул с неожиданным визитом.

Об этом сообщает АР, передает Укринформ.

«Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в столицу Афганистана Кабул с неожиданным визитом», – говорится в сообщении.

Командование США в Афганистане подтвердило визит, но не сообщило никаких подробностей.

Предполагается, что в Кабуле Маттис встретится с военными командирами Афганистана, США и НАТО, а также с президентом Ашрафом Гани.
СШААфганистанновости мира
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-07 14:01 :04