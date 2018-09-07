Глава МИД Польши заверил, что будет защищать избранный Украиной курс на НАТО и ЕС

Польша будет защищать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Об этом в интервью «Укринформу» заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.

«Мы хотим быть в одной семье свободных и демократических стран, которые относятся к ЕС и НАТО. Поэтому очень сильно поддерживаем территориальную целостность Украины, право на самоопределение, суверенитет и членства в ЕС и НАТО», – заявил Чапутович.

Комментируя инициативу президента Украины о закреплении в Конституции курса Украины на членство в ЕС и НАТО глава МИД Польши подчеркнул: «Если Украина сделает такой выбор, то она имеет право выбирать свой политический путь – и мы такой выбор будем защищать».

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