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пятница, 7 сентября, 2018, 16:47 Мир
Фотопутешествие в Хорватию

Республика Хорватия стала независимым государством в 1991 году, однако этот регион был заселен еще с доисторических времен. Сегодня Хорватия является домом для более чем 4 млн человек, проживающих в селах, прибрежных туристических курортах и городах, где римские руины стоят рядом со средневековыми сооружениями и зданиями XXI века.

Береговая линия Хорватии простирается вдоль Адриатического моря и включает свыше тысячи островов, а ее горы изобилуют захватывающими пещерами и карстовыми образованиями. Ниже собраны некоторые недавние изображения ландшафтов Хорватии, ее городов, парков и береговых линий.

Місто Дубровник, Хорватія.
Город Дубровник, Хорватия.

 
Руїни фортеці Glavaš-Dinarić у Далмації, Хорватія.
Руины крепости Glavaš-Dinarić в Далмации, Хорватия.

 
Водоспади у Плітвицькому національному парку восени.
Водопады в Плитвицком национальном парке осенью.

 
Загребський собор у центрі Загреба, Хорватія.
Загребский собор в центре Загреба, Хорватия.

 
У бухті поблизу Брели Макарська Рів'єра, Далмація, Хорватія.
В бухте вблизи Брели Макарска Ривьера, Далмация, Хорватия.

 
Містечко Примоштен, Хорватія.
Городок Примоштен, Хорватия.

 
Місто Мотовун, Хорватія.
Город Мотовун, Хорватия.

 
Приморське місто Ровінь.
Приморский город Ровинь.

 
Римський Колізей у Пулі, Хорватія.
Римский Колизей в Пуле, Хорватия.

 
Маяк Блітвеніца на крихітному острові у Національному парку Корнаті.
Маяк Блитвеница на крошечном острове в Национальном парке Корнати.

 
Берегова лінія острова Хвар, Хорватія.
Береговая линия острова Хвар, Хорватия.

 
Нічний погляд на Шибеник.
Ночной взгляд на Шибеник.

 
Історична частина Загреба, у центрі церква Св. Марка.
Историческая часть Загреба, в центре церковь Св. Марка.

 
Знаменита вілла Кастелло поблизу туристичного міста Медвея.
Знаменитая вилла Кастелло вблизи туристического города Медвея.

 
Озеро Мрзла Водиця.
Озеро Мрзла Водица.

 
Місто Омиш та річка Цетіна ввечері.
Город Омиш и река Цетина вечером.

 
Крихітний острів Ябука посередині Адріатичного моря.
Крошечный остров Ябука посередине Адриатического моря.

 
Гірський масив Велебит.
Горный массив Велебит.

 
Пляж Стініва, острів Віс, Хорватія.
Пляж Стинива, остров Вис, Хорватия.

 
Серцевидний острів Галешняк, Хорватія.
Сердцевидный остров Галешняк, Хорватия.


 

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK
туризмХорватияфотопутешествияновости мира
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