Фотопутешествие в Хорватию

Республика Хорватия стала независимым государством в 1991 году, однако этот регион был заселен еще с доисторических времен. Сегодня Хорватия является домом для более чем 4 млн человек, проживающих в селах, прибрежных туристических курортах и городах, где римские руины стоят рядом со средневековыми сооружениями и зданиями XXI века.

Береговая линия Хорватии простирается вдоль Адриатического моря и включает свыше тысячи островов, а ее горы изобилуют захватывающими пещерами и карстовыми образованиями. Ниже собраны некоторые недавние изображения ландшафтов Хорватии, ее городов, парков и береговых линий.













































































Сердцевидный остров Галешняк, Хорватия.





Пляж Стинива, остров Вис, Хорватия. Горный массив Велебит. Крошечный остров Ябука посередине Адриатического моря. Город Омиш и река Цетина вечером. Озеро Мрзла Водица. Знаменитая вилла Кастелло вблизи туристического города Медвея. Историческая часть Загреба, в центре церковь Св. Марка. Ночной взгляд на Шибеник. Береговая линия острова Хвар, Хорватия. Маяк Блитвеница на крошечном острове в Национальном парке Корнати. Римский Колизей в Пуле, Хорватия. Приморский город Ровинь. Город Мотовун, Хорватия. Городок Примоштен, Хорватия. В бухте вблизи Брели Макарска Ривьера, Далмация, Хорватия. Загребский собор в центре Загреба, Хорватия. Водопады в Плитвицком национальном парке осенью. Руины крепости Glavaš-Dinarić в Далмации, Хорватия. Город Дубровник, Хорватия.

The Atlantic

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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