Фотопутешествие в Хорватию

Республика Хорватия стала независимым государством в 1991 году, однако этот регион был заселен еще с доисторических времен. Сегодня Хорватия является домом для более чем 4 млн человек, проживающих в селах, прибрежных туристических курортах и городах, где римские руины стоят рядом со средневековыми сооружениями и зданиями XXI века.
Береговая линия Хорватии простирается вдоль Адриатического моря и включает свыше тысячи островов, а ее горы изобилуют захватывающими пещерами и карстовыми образованиями. Ниже собраны некоторые недавние изображения ландшафтов Хорватии, ее городов, парков и береговых линий.
Город Дубровник, Хорватия.
Руины крепости Glavaš-Dinarić в Далмации, Хорватия.
Водопады в Плитвицком национальном парке осенью.
Загребский собор в центре Загреба, Хорватия.
В бухте вблизи Брели Макарска Ривьера, Далмация, Хорватия.
Городок Примоштен, Хорватия.
Город Мотовун, Хорватия.
Приморский город Ровинь.
Римский Колизей в Пуле, Хорватия.
Маяк Блитвеница на крошечном острове в Национальном парке Корнати.
Береговая линия острова Хвар, Хорватия.
Ночной взгляд на Шибеник.
Историческая часть Загреба, в центре церковь Св. Марка.
Знаменитая вилла Кастелло вблизи туристического города Медвея.
Озеро Мрзла Водица.
Город Омиш и река Цетина вечером.
Крошечный остров Ябука посередине Адриатического моря.