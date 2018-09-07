Эксперт про «индекс хлеба с салом»: За последний год подорожание составляет 42%

Социальные сорта хлеба за последний год подорожали более чем на 25%, что очень ударило по карману многих украинцев.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK во время телефонного включения отметил председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Эксперт объяснил, что чем больше люди зарабатывают, тем меньше они тратят на еду. Алексей Дорошенко отметил, что жители Восточной Украины тратят на еду больше, чем жители западных регионов.

Алексей Дорошенко рассказал, что эксперты применяют так называемые «индекс вареника», «индекс борща», а также индекс «хлеба с салом». Последний, с его слов, продемонстрировал значительный рост за последний год – подорожание составляет 42%.

«Такие блюда, как борщ, вареники, хлеб с салом дорожают быстрее, чем средняя заработная плата в нашей стране, не говоря уже о минималке или пенсии, или о социальных выплат», – отметил Алексей Дорошенко.

Эксперт, отвечая на вопрос, что теперь едят украинцы, отметил, что речь идет про те продукты, которые подорожали больше всего, к примеру, молоко. Так, этот продукт за последний год стал дороже на 30%. Кроме того, с начала года значительно выросли в цене самые дешевые крупы – пшенная, перловая и др, на которые сейчас все больше переходят украинцы, а также макароны и хлеб.

«Социальные сорта хлеба – черный и белый – за последний год подорожали более, чем на 25%, что очень ударило по карману многих украинцев», – отметил Алексей Дорошенко.

Председатель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей напомнил, что ранее сделал прогноз, что украинцы с каждым годом будут делать меньше запасов на зиму. Вместе с тем он посоветовал «про запас» купить овощи борщового набора, ведь рост цен произойдет еще на 40%. Это не касается моркови, которая сейчас ставит рекорды по стоимости.

Напомним, по данным Госстата, на личное подсобное хозяйство украинцы тратят 1,3% дохода, на оплату услуг – 12,6%, на непродовольственные товары – 28,8%. Наибольшие расходы – на продовольственные товары и питание вне дома, а это – 50,3% доходов.

Как сообщалось ранее, по данным Государственной службы статистики Украины, за год подорожали 18 наименований продуктов из 23 позиций или 80% из социального ассортимента прошлого года.

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