Экологический кризис в Крыму и Херсонской области: Начато уголовное производство

В Украине открыли уголовное производство по факту выбросов в атмосферу токсичных химических веществ на севере оккупированного Россией Крыма и Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-центр прокуратуры АР Крым.

Отмечается, досудебное расследование ведется по ч. 1 ст. 241 УК Украины (загрязнение атмосферного воздуха). Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) или ограничение свободы на срок до трех лет.

В ведомстве отметили, что в настоящее время полицейские проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допросы свидетелей, выясняют наличие на территории возможных источников загрязнения, а также собирают информацию о пострадавших.

На севере оккупированного Крыма – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за него образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

Об этом активно отреагировали пользователи соцсетей.

Начали появляться сообщения, что из-за химических испарений в Армянске, на севере оккупированного Крыма, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на админгранице с Крымом, выдали средства спецзащиты из-за химических выбросов.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексированном россией Крыму, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производителей диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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