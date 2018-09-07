Депутат Шахов заявил, что министр Насалик избегает ответственности за разрушенную угольную отрасль

Министр энергетики и угольной промышленности сегодня не появился в ВРУ, чтобы не отвечать за полностью разрушенную угольную отрасль.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (группа «Воля народа») Сергей Шахов.

Гость программы, комментируя вероятность повышения стоимости газа для населения, отметил, что в свое время правительство будет отвечать за все свои решения перед украинским народом.

В то же время Сергей Шахов отметил, что отдельные чиновники избегают ответственности. По его словам, сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде отсутствовал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

«В зале не было министра топлива и энергетики... Он сегодня даже не появился, потому что надо было отвечать и за угольную отрасль, которая полностью разрушена за четыре с половиной года в нашей государстве. Это – фундамент энергетики и развитие нашего государства в будущем», – заявил Сергей Шахов.

Возвращаясь к теме стоимости газа, депутат напомнил, что Украина добыла 20 млрд кубометров голубого топлива, а этого с лихвой хватает для всего населения Украины. Политик сообщил, что продолжается сбор подписей за введение моратория относительно повышения цены на газ в Украине на три года. С его слов, на данный момент собрано более миллиона подписей украинцев.

Напомним, сегодня в ВЕРХОВНОЙ раде состоялся час вопросов к правительству. Глава КМУ и министры отвечали на вопросы народных депутатов. Речь шла в частности об оборонном бюджете, повышении цены на газ, старте нового учебного года и ремонте дорог.

Ранее нардеп Шахов пришел к ВРУ с отбойным молотком и рассказал о стычке с министром Насаликом.

На тот момент во ВРУ продолжались массовые акции протеста шахтеров, которые требовали погасить долги по зарплате.

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