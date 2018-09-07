Чорновил: Никто не заставлял Украину галопирующими темпами поднимать цены на энергоносители

Международный валютный фонд не требует от Украины поднимать цены на тарифы, а лишь дает рекомендации, которые бы улучшили экономическую стабильность государства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» говорил политолог Тарас Чорновил.

«Премьер-министр Владимир Гройсман избегает повышения цены на газ, потому что это сильно ударит по всей его будущей политической карьере», – отмечает эксперт.

Однако, МВФ не требует от Украины повышения тарифов, а хочет, чтобы государство гарантировало сбалансированную финансовую систему без чрезмерного дефицита, подчеркивает Тарас Чорновил.

«Вернемся к сути Международного валютного фонда. Он ничего от Украины не требует, а предлагает необходимые для сохранения платежного баланса средства. МВФ говорит, что может эти деньги предоставить, если мы можем гарантировать устойчивую и сбалансированную финансовую систему без чрезмерного дефицита, хищений, применив антикоррупционные мероприятия», – отмечает эксперт.

Очевидно, что МВФ не будет чувствовать себя комфортно в среде, где процветает коррупция и с этим ничего не делают, замечает политолог.

«Предложения МВФ имеют много различных вариантов. Они предлагают, в частности, антикоррупционную борьбу. Очевидно, что она должна быть обязательной, ведь фонд будет чувствовать себя дискомфортно в той стране, где на взяточников закрывают глаза. Однако, экономические меры могут быть разными. Кто говорил, что нужно преподносить галопирующими темпами цены на энергоносители?» – отмечает Тарас Чорновил.

К тому же, он обращает внимание на то, что многие страны, которые брали займы у МВФ, не повышали цену на газ.

«МВФ сказал: «Есть много экономических мероприятий, выбирайте!». В 2008 году Тимошенко подписала меморандум, в котором определила цены на энергоносители. Впрочем, можно найти другие варианты», – убежден эксперт.

Он подчеркивает: экономика страны очень быстро развивается при открытом рынке земли.

«Это ипотечное урегулирования, развитие сельского хозяйства, которое быстро дает прибыль. Впрочем, наша политическая конъюнктура против этого борется», – комментирует политолог.

Он уверяет: МВФ не давит требованиями на Украину, а помогает концептуальными советами.

«Сейчас все пытаются полить грязью МВФ, дискредитировать его предложения. На самом деле они логичны и предусматривают нормальное развитие государства. Фонд не требует от нас страшных мероприятий, которые могут бить по жизни людей. Не обязательно резко повышать цену на газ», – отмечает эксперт.

Наиболее недовольным поднятием тарифов на газ должен быть средний класс, отмечает Тарас Чорновил. Ведь он вытягивает для беднейшего населения субсидии.

«Средний класс вытягивает на себе необходимость компенсировать тарифы для бедных и политиков, которые пытаются играть», – говорит эксперт.

По мнению политолога, поднятие тарифов на энергетические носители ударит по политике политиков, и больше всего – по имиджу Владимира Гройсмана.

«Резкое поднятие тарифов придумал Гройсман. И, к тому же, в тот период, когда он так решил, его рейтинг совсем не падал. Это все вопросы политического противостояния, а не реакции на тарифы. Ведь для реально бедных слоев все компенсируется субсидиями», – говорит политолог.

Тарас Чорновил убежден: чтобы не сердить средний класс, власть должна предложить две вещи.

«Для среднего класса, а именно бизнесменов, надо создать нормальное налоговое законодательство. Например, рано или поздно надо ввести налог на выведенный капитал. То есть надо упростить работу, систему администрирования налогов и прочее», – объясняет эксперт.

Власть должна стать лучшим сервисом для гражданина, отмечает политолог Тарас Чорновил.

«Она должна быть сервисом административных властных услуг. Этого мы от власти ждем и за это мы готовы платить», – замечает политолог.

К тому же, эксперт уверен, что власть делает не достаточно для того, чтобы граждане могли на нее положиться.

«Все политические спекулянты на этом акцентируют внимание. На антипрезидентских и антипарламентських настроениях было бы трудно сыграть, если бы те, кто платят за работу политиков, признали, что делают это не зря», – говорит политолог.

Несмотря на то, что многие вещи тормозятся, нужно уметь разделять ответственность, подчеркивает Тарас Чорновил.

«Люди иногда говорят что-то вроде: «Вот депутаты прогуливают работу. В этом точно виноват Порошенко». Или же Гройсмана обвиняют в том, что в учреждениях городского самоуправления неправильно поделили деньги. Впрочем, каждый должен отвечать сам за себя и за свою работу», – добавляет эксперт.

К слову напомним, недавно в Министерстве финансов Украины заявили, что Украина выполнила большинство своих обязательств перед Международным валютным фондом.

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