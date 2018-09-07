Боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь, – штаб ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) в минувшие сутки, 6 сентября, боевики 28 раз открывали огонь по позициям украинских военных, запрещенное минскими договоренностями вооружение не применялось.

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Боевики вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Маерск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино», – сообщают в ООС.

Потерь среди украинских военных нет.

В то же время, по данным разведки, 6 сентября двух оккупантов уничтожили и еще трое ранены.

От начала текущих суток, 6 сентября, боевики пять раз обстреляли позиции ООС вблизи Крымского, Гнутового и Водяного. В ООС отмечают, что при этом по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии, что является грубым нарушением условий «школьного» перемирие.

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