пятница, 7 сентября, 2018, 11:48 События
Блиндажи линии обороны Мариуполя разбирают на металлолом?
Из блиндажей линии обороны Мариуполя в Новоазовском направлении похищают стальные плиты для сдачи на металлолом.
Об этом IA ZIK сообщил политик, эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.
«Неизвестные злоумышленники разбирают блиндажи линии обороны Мариуполя в Новоазовском направлении, похищая стальные плиты для сдачи на металлолом», – сообщил Ю.Михальчишин.
Он предоставил фото с места происшествия.
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