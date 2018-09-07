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пятница, 7 сентября, 2018, 11:48 События
Блиндажи линии обороны Мариуполя разбирают на металлолом?

Из блиндажей линии обороны Мариуполя в Новоазовском направлении похищают стальные плиты для сдачи на металлолом.

Об этом IA ZIK сообщил политик, эксперт по вопросам государственной безопасности Юрий Михальчишин.

«Неизвестные злоумышленники разбирают блиндажи линии обороны Мариуполя в Новоазовском направлении, похищая стальные плиты для сдачи на металлолом», – сообщил Ю.Михальчишин.

Он предоставил фото с места происшествия.
донбассвойнановости Украины
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