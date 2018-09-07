BBC убрала антиукраинскую риторику в новостях относительно конфликта на Донбассе

После жалобы украинского МИД британская компания BBC исправила выражение «украинский кризис» в новостях относительно конфликта на Донбассе.

Об этом написала спикер МИД Украины Марьяна Беца в Twitter.

«Благодарны @BBCWorld за частичную корректировку статьи от 2.09. Ссылка на «украинский кризис» изъята. Маленькая, но важная победа», – написала Беца.

2 сентября ВВС в своем Twitter выложило новость о похоронах Александра Захарченко с заголовком «Украинский кризис: массовая явка на похороны донецкого мятежника Захарченко». Материал о похоронах Захарченко на сайте назывался так: «Александр Захарченко: массовая явка на похороны украинского мятежника».

Рубрика, в которой размещались новости про Донбасс, называлась «Украинский кризис». Кроме того, этот термин употреблялся и в предыдущих новостях, в частности, в заголовке материала о гибели Захарченко 31 августа.

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