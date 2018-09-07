Американские истребители перехватили возле Аляски два российских бомбардировщика

Американские истребители F-22 перехватили два российских стратегических бомбардировщика Ту-95 у берегов Аляски.

Об этом сообщает The Washington Free Beacon со ссылкой на Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), пишет 112 Украина.

Как заявил представитель NORAD Михаил Кучарек, бомбардировщики были замечены возле Алеутских островов в субботу, 1 сентября.

По его словам, российские бомбардировщики находились в «идентификационной зоне воздушной безопасности Аляски», но в воздушное пространство США или Канады не заходили. Он отметил, что F-22 перехватили и сопровождали бомбардировщики, пока те не оставили идентификационную зону.

В Пентагоне добавили, что вместе с Ту-95 находился как минимум один самолет-заправщик Ил-78, а это может свидетельствовать о том, что бомбардировщики прошли долгий путь и им понадобилась дозаправка во время полета.

Указано, что перехват совпал со временем учений «Восток» на Дальнем Востоке и, возможно, был частью военных тренировок. Есть предположение, что бомбардировщики отрабатывали удары крылатыми ракетами по системам ПВО на Аляске.

«Перехват произошел вблизи большой радиолокационной системы с фазированной решеткой под названием Cobra Dane, следящей за запуском российских ракет и полетами самолетов. Радар расположен на воздушной станции Eareckson на отдаленном острове Шемья», – пишет издание

Подчеркивается, что бомбардировщики также находились «на расстоянии полета крылатой ракеты» от системы ПВО США на базе в Форте Грили на Аляске, а также достаточно близко для потенциального удара по базе ВВС США в Клир Эйр в центральной части штата.

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