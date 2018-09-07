Американские генетики разработали революционное лечение для незрячих детей

Исследователи из США и Великобритании разделят премию в один миллион евро (1,16 миллиона долларов) от португальского научного фонда за разработку революционной генной терапии, которая восстановила зрение у детей. Исследования принесли медицинскую революцию, положив начало новому лечению генетических заболеваний

Об этом сообщает Голос Америки.

Ежегодную премию Vision Award фонда Champalimaud Foundation из Лиссабона, Португалия, вручили за работу над лечением детей, которые от рождения были незрячими из-за генетических заболеваний.

Фонд утверждает, что исследования принесли медицинскую революцию, положив начало новому лечению генетических заболеваний.

Победителями являются Майкл Редмонд из Национального института глаз США, который провел первые ранние исследования в этой области, а также исследовательские группы в Пенсильвании, Флориде и Лондоне, которые опирались на эту работу.

Как сообщалось ранее, ухудшение зрения влияет на работу мозга.

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