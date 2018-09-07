live
Aнонси
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
8 сентября, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
8 сентября, суббота
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
Кімната Ґретхен у програмі Гараж. Дивіться цієї суботи, 8 вересня, о 23:00!
8 сентября, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 7 сентября, 2018, 8:08 Общество
Американские генетики разработали революционное лечение для незрячих детей

Исследователи из США и Великобритании разделят премию в один миллион евро (1,16 миллиона долларов) от португальского научного фонда за разработку революционной генной терапии, которая восстановила зрение у детей. Исследования принесли медицинскую революцию, положив начало новому лечению генетических заболеваний

Об этом сообщает Голос Америки.

Ежегодную премию Vision Award фонда Champalimaud Foundation из Лиссабона, Португалия, вручили за работу над лечением детей, которые от рождения были незрячими из-за генетических заболеваний.

Фонд утверждает, что исследования принесли медицинскую революцию, положив начало новому лечению генетических заболеваний.

Победителями являются Майкл Редмонд из Национального института глаз США, который провел первые ранние исследования в этой области, а также исследовательские группы в Пенсильвании, Флориде и Лондоне, которые опирались на эту работу.

Как сообщалось ранее, ухудшение зрения влияет на работу мозга.
врачиученыезрениеновости Украины
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-07 09:41 :56