2019 год на Львовщине провозгласят Годом Антонича и Климентия Шептицкого

2019 год на Львовщине провозгласят Годом Богдана-Игоря Антонича и Годом блаженного священномученика Климентия Казимира Шептицкого.

Соответствующие проекты решений включены в повестку дня сессии Львовского облсовета, первое пленарное заседание которой состоится 18 сентября.

Как отмечается в проекте решения, в 2019 году будет отмечаться 110-летие со дня рождения выдающегося украинского поэта, прозаика, переводчика, литературоведа Богдана-Игоря Антонича.

Депутаты готовят предложения по восстановлению присуждению литературной премии имени Богдана-Игоря Антонича «Приветствие жизни».

Кроме того, в 2019 году будет отмечаться 150-летие со дня рождения блаженного Казимира-Климентия Шептицкого – выдающегося украинского общественного и церковного деятеля, архимандрит монахов Студийского устава, брата и помощника митрополита Андрея Шептицкого.

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