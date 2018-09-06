Женщина пошутила, что якобы победила в лотерею, а через три недели – выиграла миллион фунтов

Жительница Великобритании решила пошутить над своим мужем, и сообщила, что якобы выиграла в лотерею. А через три недели действительно стала обладательницей огромной суммы денег.

Еще в августе 28-летняя Шарлотт Перт из города Уиттлси, графство Кембриджшир рассказала своему мужу, что якобы выиграла в лотерею 250 тысяч фунтов стерлингов. На самом деле это была шутка, сообщает The Guardian, пишет charter97.org.

Но неожиданно через три недели женщине действительно повезло – она выиграла миллион фунтов. Вот только на этот раз муж категорически отказывался поверить словам жены.

«Мы часто шутим друг над другом. Когда она мне сообщила об очередной удаче в лотерее, просто не поверил и положил трубку», – рассказал ее муж Шарлотт.

Но скриншот о выигрыше, который он получил позже, убедил мужчину, что это правда.

Семья планирует на полученные от выигрыша деньги купить большой дом с отдельными комнатами для детей.

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