Женщина пошутила, что якобы победила в лотерею, а через три недели – выиграла миллион фунтов

Жительница Великобритании решила пошутить над своим мужем, и сообщила, что якобы выиграла в лотерею. А через три недели действительно стала обладательницей огромной суммы денег.
Еще в августе 28-летняя Шарлотт Перт из города Уиттлси, графство Кембриджшир рассказала своему мужу, что якобы выиграла в лотерею 250 тысяч фунтов стерлингов. На самом деле это была шутка, сообщает The Guardian, пишет charter97.org.
Но неожиданно через три недели женщине действительно повезло – она выиграла миллион фунтов. Вот только на этот раз муж категорически отказывался поверить словам жены.
«Мы часто шутим друг над другом. Когда она мне сообщила об очередной удаче в лотерее, просто не поверил и положил трубку», – рассказал ее муж Шарлотт.
Но скриншот о выигрыше, который он получил позже, убедил мужчину, что это правда.
Семья планирует на полученные от выигрыша деньги купить большой дом с отдельными комнатами для детей.