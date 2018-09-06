Закон про «євробляхи»: В Верховной Раде объявили, когда начнется «растаможка»

На следующей неделе Верховная рада сможет вернуться к рассмотрению законопроектов №8488 о растаможке автомобилей на евро номерах и законопроекта №8487 о налогообложении акцизным налогом легковых транспортных средств.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила председатель комитета парламента по вопросам налоговой и таможенной политики народный депутат Нина Южанина.

«На следующей неделе у нас уже будут готовы таблицы. Думаю, что на следующей неделе состоится заседание рабочей группы комитета. Будем начинать работать над законопроектами ко второму чтению. Как отработаем, так сразу будем предлагать включить законопроекты в повестку дня», – сообщила она.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроекты № 8487 и № 8488, регулирующие ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств. Если эти законы будут приняты, часть владельцы автомобилей на еврономерах только выиграют.

Также ранее в Кабмине подготовили заключение по предложенному закону про «евробляхи». В целом правительство поддерживает проект закона №8487, призванный снизить акцизы на растаможку автомобилей с иностранной регистрацией, но отметили, что госбюджет ежегодно будет терять 2 млрд гривен.

Добавим, что премьер-министр Владимир Гройман пообещал водителям автомобилей на иностранных номерах, что до принятия соответствующих законов, правоохранители их не тронут.

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