За месяц на Донбассе погибли 18 украинских воинов, – Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в августе на Донбассе погибли 18 украинских военнослужащих и еще много воинов было ранено.

Об этом он сообщил во время встречи с министром иностранных дел Норвегии Инэ Сьорейде, передает «Украинская правда».

По его словам, с норвежским министром они побывали на Донбассе, где пообщались с военными, оценили ход восстановления инфраструктуры, а также посетили Днепропетровскую областную больницу им. И. Мечникова, где лечатся раненые защитники.

«Это то, что Украина платит за борьбу со страной-агрессором. Только в августе погибло 18 воинов и было большое количество раненых», – сказал Порошенко.

Президент предложил главе МИД Норвегии в будущем снова посетить Донецкую и Луганскую области и побывать прямо на линии соприкосновения, чтобы «украинцы с той стороны увидели кардинальную разницу жизни».

Он также поблагодарил за поддержку санкций против России и за помощь в освобождении политзаключенных Кремля.

В свою очередь Сьорейде ответила, что для нее было очень важно увидеть ситуацию на Донбассе собственными глазами, пообщаться с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Она добавила, что Норвегия планирует и в дальнейшем оказывать Украине гуманитарную финансовую помощь и полностью поддерживает территориальную целостность страны и стремление к евроинтеграции.

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