Впервые за всю историю, 23-ий президент Франции Николя Саркози посетил Одессу

Главная цель визита известного европейского политика – участие в 7-м Black Sea Summit Ассамблеи Европейских Регионов (Черноморско-дунайская синергия- Региональные возможности для Европы), который проходит в Одессе 5-6 сентября.

С представителями международных организаций, парламентариями ведущих европейских стран, с руководством Ассамблеи Европейских регионов, руководством регионального совета и со-организаторами форума – депутатами Одесского областного совета Виктором Баранским и Виталием Саутёнковым в рамках своего визита Николя Саркози обсудил актуальные проблемы и вызовы, стоящие перед странами и регионами Черноморского бассейна.

В знак укрепления и развития дальнейшего сотрудничества участники встречи заложили Аллею мира и дружбы. По их мнению, высаженные платаны, набирающие мощь и силу с каждым годом, станут символом развития взаимоотношений между странами и регионами. И добрая традиция пополнять аллею новыми саженцами с каждым следующим саммитом, будет только укрепляться.

Основное внимание высокого гостя было приковано к Black Sea Summit. Николя Саркози принял приглашение открыть столь значимый для Украины международный форум, поскольку у него есть свое видение процесса «развития Европы регионов», а его опыт президента страны – участницы G7 будет интересен для стран и регионов всего Черноморского бассейна.

Главная задача Черноморского саммита – наметить пути синергии во взаимодействии регионов, расположенных в бассейне Черного моря и реки Дунай. «Черноморский и Дунайский регионы- жизненно важные составляющие мира и процветания в Европе?», «Зеленый рост – сила Экологической экономики», «Возможности усиления экономического сотрудничества в бассейне Черного моря» и «Единство в разнообразии: Официальное объявление о возобновлении деятельности «Объединения придунайских государств» – темы дискуссий были посвящены укреплению мира и экономического сотрудничества, позволили участникам поделится опытом в решении проблем регионов и объединиться для решения глобальных вызовов.

Как отметил, выступая на 7-м Black Sea Summit депутат Одесского облсовета Виталий Саутёнков, каждый присутствующий с гордостью представляет свою страну. «Но куда большая ответственность – представлять регион. Одесская область – многонациональный край, где перемешаны традиции, история и культура разных народов, каждый из которых внес свою лепту в развитие всей Украины. Черноморский регион всегда был в центре геополитических процессов, происходящих в мире.

Многие страны пытались влиять на политику в регионе, поэтому так важно развивать не только взаимоотношения между странами, но и регионами, компания, людьми между собой», – подчеркнул Виталий Саутёнков.

«На открытии саммита и уже во время панельных дискуссий много времени было посвящено теме укрепления сотрудничества государств-соседей. И оно должно, по мнению участников саммита, строиться с учетом прагматичных интересов стран и регионов, имеющих общие границы. Что касается Украины, уверен, нам необходимо использовать свой транзитный и логистический потенциал в полной мере», – заявил на саммите депутат Одесского областного совета Виктор Баранский.

Саммит под эгидой Ассамблеи Европейских регионов прошел при поддержке авторитетных международных организаций, с участием представителей регионов 15 европейских стран, депутатов Европарламента, представителей Палаты лордов Великобритании и членов правительства этой страны. Со стороны Одесского региона организаторами саммита выступили Одесский областной совет и Благотворительный фонд «За Одессу».

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