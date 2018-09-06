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четверг, 6 сентября, 2018, 13:49 Политика
Волдыри на коже: крымчан предупреждают про кислотные дожди после выбросов с завода Титан

Жителей аннексированного Крыма предупреждают про кислотные дожди после химических выбросов, которые произошли на заводе Титан.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Предупреждение распространяют через смс и телефоны. Сообщается, что после кислотного дождя кожа покрывается волдырями.

Кроме того, рекомендуют не выходить под дождь, закрывать окна и опасаться испарений.

В течение суток 6 сентября в Крыму прогнозируют сильные ливни и грозы.

Напомним, в ночь на 24 августа в городе Армянск на севере оккупированного РФ Крыма появился неизвестный налет «липкой ржавчины», которым покрылись металлические предметы. Кроме того, жители жаловались на першение в горле, сыпь и общее недомогание.

Оккупационная власть заявила, что загрязнение воздуха связано с испарениями содержания кислотного накопителя, в который сбрасывают химические отходы с 1971 года. В связи с этим завод Крымский титан приостановил свою работу. Из Армянска вывезли всех детей школьного и дошкольного возраста.
оккупированный Крымновости Украиныновости политикизавод Титан
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