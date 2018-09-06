Во Львовское отделение Национальной школы судей пожаловали гости из Ирландии

6 сентября 2018 года во Львовском региональном отделении Национальной школы судей Украины состоялась встреча представителей системы правосудия Ирландии с кандидатами на должность судьи, которая организована с помощью Консультативной миссии Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной школы судей Украины.

Участников встречи приветствовал проректор Анатолий Костенко, который отметил, что визиты представителей судебной системы иностранных государств и Национальной школы судей Украины стали хорошей традицией, а система правосудия Ирландии вызывает в Украине живой интерес, поскольку Ирландия – это государство со стабильной демократией.

С приветственной речью к присутствующим на встрече обратился Чрезвычайный и Полномочный посол Ирландии в Украине Чарльз Шегин, который отметил, что Ирландия считает необходимым поддерживать Украину в ее усилиях, направленных на интеграцию в Европейский Союз и выразил надежду, что ирландский опыт будет полезным в подготовке кандидатов на должность судьи.

Достопочтенный судья Верховного Суда Ирландии Джон Мак Менамин обратился с предложением к аудитории провести встречу в форме диалога и отметил, что понимает вызовы, которые стоят перед сегодняшними и будущими украинскими судьями. Однако при любых обстоятельствах судья при осуществлении правосудия должен руководствоваться только верховенством права. Важна и независимость, которая в большой мере зависит от самих судей.

Джордж Бирмингем, Достопочтенный председатель Апелляционного суда Ирландии отметил, что встречи с представителями украинской системы правосудия, независимо от страны их проведения, являются очень интересными и полезными для обеих сторон. Джордж Бирмингем раскрыл процедуру отбора судей в Ирландии.

Адвокат (барристер) Хелен Бойл акцентировала внимание аудитории на критериях, которые могут быть интерпретированы как «предвзятость» судьи при осуществлении судопроизводства. Хелен Бойл рассказала о работе адвокатов по оказанию максимально качественных услуг в рамках законодательства.

Фото: nsj.gov.ua

Участниками встречи были директор Львовского регионального отделения Национальной школы судей Украины Оксана Польна, начальник территориального управления Государственной судебной администрации Украины во Львовской области Виктор Дейнека, судьи Сергей Лесной, Андрей Ланкевич, Олег Юркив, представители Консультативной миссии Европейского Союза Маркус Ролофс, Розалин Шихан, Виктория Мудрак и Лидия Дужич.

В завершение встречи кандидаты на должность судьи получили от уважаемых ирландских юристов ответы на свои вопросы о требованиях к кандидатам на должность судьи в Ирландии, порядок назначения судей и актуальные практические вопросы ирландской системы правосудия.

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