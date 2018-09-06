Во Львове будут судить закарпатку, которая на вокзале обчистила американца на $10 тыс.

Во Львове завершено досудебное расследование в отношении 17-летней жительницы Закарпатской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный в крупных размерах).
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.
Событие произошло в этом году 9 июля на главном железнодорожном вокзале станции «Львов». Несовершеннолетняя злоумышленница похитила из кармана гражданина США конверт, в котором было 10 тыс. долларов США.
Воровка пыталась сбежать с места преступления, однако ее разоблачил потерпевший. Правоохранители задержали правонарушительницу в порядке ст.208 УПК Украины.
Во время досудебного расследования к ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.
Справка.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.