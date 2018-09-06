Во Львове будут судить закарпатку, которая на вокзале обчистила американца на $10 тыс.

Во Львове завершено досудебное расследование в отношении 17-летней жительницы Закарпатской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный в крупных размерах).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Событие произошло в этом году 9 июля на главном железнодорожном вокзале станции «Львов». Несовершеннолетняя злоумышленница похитила из кармана гражданина США конверт, в котором было 10 тыс. долларов США.

Воровка пыталась сбежать с места преступления, однако ее разоблачил потерпевший. Правоохранители задержали правонарушительницу в порядке ст.208 УПК Украины.

Во время досудебного расследования к ней применена мера пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в железнодорожный районный суд для рассмотрения по существу.

Справка.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание от 7 до 10 лет лишения свободы.

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