В индийском Дели хотят установить 100-метрвые башни, которые будут очищать загрязненный воздух

Самый грязный город на планете – Дели в Индии. Он переполнен промышленными отходами, электростанциями и дизельными автомобилями. Рядом с ним находятся штаты Харьяна и Пенджаб, в которых периодически сжигают остатки сельскохозяйственных культур. Из-за всего этого в Дели постоянно виден смог (дымовой туман), который делает воздух в городе опасным для человека. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, архитектурная студия Znera из Дубая разработала проект городской сети 100-метровых башен, которые поглощали бы смог и таким образом очищали бы воздух в Дели.

Каждая из башен очищала бы воздух вокруг себя в радиусе почти двух километров. В основе конструкций установят фильтры, а очищенный ими от загрязнителей воздух будет выходить наружу через пропеллеры наверху. Ежедневно одна такая установка будет производить до 3,2 миллионов кубических метров чистого воздуха.

Башни будут располагаться в ключевых точках города и соединяться между собой мостами. На этих мостиках разместят водородные топливные элементы, которые будут питать башни одновременно с солнечными батареями.

Частицы углерода, собранные фильтрами, могут быть использованы для создания бетона, графена и чернил.

Проект включен в шорт-лист Всемирного фестиваля архитектуры – 2018 в номинации «Экспериментальный проект будущего», пишет naked-science.

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