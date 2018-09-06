В Украину прибыла миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев и начала свою работу в Украине.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

«С 6 сентября 2018 года миссия Международного фонда начала работу в Украине во главе с Рон ван Роденом», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Минфине планируют обсудить с миссией МВФ продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года.

Планируется, что миссия МВФ будет работать в Украине до 19 сентября.

Украина ожидает от МВФ очередной транш в размере 2 млрд долл. В то же время МВФ выдвинул Украине ряд условий для предоставления этих средств, среди которых – повышение цен на газ для населения.

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