В Украину прибыла миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев и начала свою работу в Украине.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
«С 6 сентября 2018 года миссия Международного фонда начала работу в Украине во главе с Рон ван Роденом», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Минфине планируют обсудить с миссией МВФ продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года.
Планируется, что миссия МВФ будет работать в Украине до 19 сентября.
Украина ожидает от МВФ очередной транш в размере 2 млрд долл. В то же время МВФ выдвинул Украине ряд условий для предоставления этих средств, среди которых – повышение цен на газ для населения.