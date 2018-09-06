В центре Ужгорода на стройке упал кран

На глазах у сотен людей в самом центре Ужгорода возле драмтеатра – на месте областной санэпидемстанции, где сейчас строят дом, упал кран.

Он повис кабиной в воздухе, а затем повалился на землю, – сообщает zakarpatpost.

Во время строительных работ один кран устанавливал другой и в результате случилась непредвиденная ситуация. Кран завалился на елку и поломал ее, снес дереву верхушку и одну сторону. Стрела, которой кран поднимал другой, также поломалась.

Можно было услышать гроот и многие из ужгородцев пришли посмотреть, что случилось.

Как сообщалось ранее, в Ужгороде пройдет благотворительное мероприятие памяти погибших сотрудников СБУ.

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