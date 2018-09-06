четверг, 6 сентября, 2018, 23:41 Регионы
В центре Ужгорода на стройке упал кран
На глазах у сотен людей в самом центре Ужгорода возле драмтеатра – на месте областной санэпидемстанции, где сейчас строят дом, упал кран.
Он повис кабиной в воздухе, а затем повалился на землю, – сообщает zakarpatpost.
Во время строительных работ один кран устанавливал другой и в результате случилась непредвиденная ситуация. Кран завалился на елку и поломал ее, снес дереву верхушку и одну сторону. Стрела, которой кран поднимал другой, также поломалась.
Можно было услышать гроот и многие из ужгородцев пришли посмотреть, что случилось.
Как сообщалось ранее, в Ужгороде пройдет благотворительное мероприятие памяти погибших сотрудников СБУ.
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