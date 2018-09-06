В Швеции утверждают, что будут блокировать строительство «Северного потока-2»

Большинство политических партий Швеции выступают за блокирование строительства российского газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает «Укринформ», ссылаясь на радиостанцию Sveriges Radio.

«Северный поток-2» – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект», – заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон подчеркнул, что Россия не уважает международное право, приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель Партии Зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Йонас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против «Северного потока-2», поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от исхода голосования, которое состоится в воскресенье.

«Проект «Северный поток-2» будет заблокирован», – заверил шведский депутат.

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