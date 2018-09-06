В сегодняшнем матче Лиги наций украинцы будут играть в желтой форме, чехи – в красно-синей

Сборная Украины по футболу выйдет на сегодняшний стартовый поединок в Лиге наций УЕФА в желтом комплекте формы, чешская команда в комбинированном красно-синем.

Такое решение было принято на традиционной предматчевой совещании в Чехии, где сегодня вечером сборная Украины проведет стартовый матч в Лиге наций против сборной Чехии, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Встреча в чешском городе Угерское Градиште пройдет на стадионе имени Мирослава Валенты, на котором сегодня ожидается аншлаг.

По официальным данным, на трибунах стадиона соберутся около 7000 чешских и 1000 украинских болельщиков. Обеспечивать охрану 255 секьюрити и офицеров полиции.

В день матча утром подопечные Андрея Шевченко совершили прогулку и разминку под руководством тренера по физподготовке Ивана Башенного.

Напомним, что поединок Чехия – Украина в рамках Лиги наций УЕФА начнется сегодня, 6 сентября, в 21:45 мск, а обслужит его английская бригада арбитров во главе с 39-летним жителем Манчестера Энтони Тейлором.

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