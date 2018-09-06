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четверг, 6 сентября, 2018, 9:00 События
В оккупированном Крыму в море всплыл крокодил

Мертвый крокодил был обнаружен на ялтинском пляже в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает издание «Новый день», ссылаясь на заявление пресс-службы так называемого «министерства экологии и природных ресурсов» Крыма.

Тело крокодила вынесло на берег рядом с жилым комплексом «Опера-Прима».

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Местные жители предположили, что он мог сбежать из Ялтинского крокодиляриума, но на крокодиловой ферме опровергли эти заявления.

По их словам, все крокодилы на месте. Ялтинцы также считают, что от крокодила мог избавиться его владелец.

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оккупированный Крымкрокодилновости Украины
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2018-09-06 11:36 :02