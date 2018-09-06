В Никополе разоблачили банду, которая выполняла убийства на заказ и занималась наркоторговлей

Во время масштабной спецоперации в Никополе полицейские разоблачили деятельность криминальной группировки «Белое братство», на счету которого целая цепь особо тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сразу в нескольких регионах страны представители преступной организации совершали тяжкие преступления: убийства на заказ, рейдерские захваты, занимались вымогательством и наркоторговлей.

«Бандформирование наладило изготовление и реализацию наркотических веществ и психотропных средств в особо крупных размерах и полностью контролировало этот бизнес... Преступная группа насчитывала более трех десятков людей. Кроме того, злоумышленники владели большим количеством оружия и у них были налажены связи с отдельными представителями правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, лидером группировки оказался 43-летний житель Никополя. Человек монополизировал местный наркобизнес. При попытке поделить местный рынок сбыта наркотиков, у «Белого братства» возник конфликт с другим криминальным авторитетом по кличке «Батя». Последнего члены братства расстреляли в своем автомобиле.

Кроме наркобизнеса участники «Белого братства» занимались рейдерскими захватами и рэкетом. Кроме того, злоумышленники «принимали заказы» на убийства. Именно во время такого преступления летом 2018 лидера преступной организации и его доверенное лицо задержали работники житомирской полиции. Сейчас они находятся в СИЗО в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

«Крышевание» наркобизнеса обеспечивали местные полицейские. «За непривлечение злоумышленников к ответственности отдельные сотрудники полиции Никополя ежемесячно получали от наркодельцов денежные вознаграждения. Задокументировано получение задержанными полицейскими 72 тысяч гривен в качестве взяток. Деньги передавал посредник – бывший сотрудник полиции», – сообщают в Нацполиции.

Отмечается, что во время проведения совместной спецоперации сотрудниками Департамента внутренней безопасности НПУ, Департамента защиты экономики, полка полиции особого назначения полиции Днепропетровщины и военной прокуратуры, проведено 52 санкционированных обыска на территории Никополя. В результате обнаружено и изъято: метамфетамин, амфетамин, марихуана, кусты конопли, прекурсоры и приспособления для изготовления наркотических веществ, мобильные телефоны, оргтехнику, денежные средства в разной валюте (гривни, доллары США, российские рубли), а также немало оружия и боеприпасов (граната РГД-5, подствольный гранатомет и граната к нему, противопехотная мина, автоматы, тротил, электродетонаторы, тротиловые шашки, патроны различного калибра, запчасти к пистолетам и автоматам).

«Следователями военной прокуратуры Южного региона за систематическое вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, объявлено подозрении двум сотрудникам полиции Никополя и их бывшему коллеге, выступавшему в роли посредника во время передачи денег. В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны и помещены в ИВС четыре члена «Белого братства», причастные к наркобизнесу», – подытожили в Нацполиции.

Продолжаются следственные действия с целью установления всех участников преступной группировки, степени их вины и привлечения к уголовной ответственности.

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