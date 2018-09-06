четверг, 6 сентября, 2018, 10:47 События
В НАБУ заявили, что информация об изъятии всех серверов Киевстар не соответствует действительности
В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что информация об изъятии всех серверов Киевстар не соответствует действительности.
Об этом НАБУ сообщило на своей странице в Twitter.
«Информация о якобы изъятии #НАБУ всех серверов «Киевстар», распространенная СМИ со ссылкой на нардепа Ольгу Червакову, не соответствует действительности», – говорится в сообщении.
Напомним, депутат Верховной Рады Ольга Червакова (фракция «Блок Петра Порошенко») заявила, что на встрече с рядом депутатов в среду, 5 сентября, генпрокурор Юрий Луценко сообщил об изъятии Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) всех серверов у мобильного оператора «Киевстар».
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