В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на геев

В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом сообщается на странице «Информатор Киев» в Фейсбуке.

«Парню порезали правый бок. Сейчас приехало четыре патрульных наряда. На подростков надели наручники, они ведут себя агрессивно. Здесь также есть девушки», – рассказал автор видео.

Пострадавшего отвели в машину «скорой», а его приятели остались давать показания.

«Они нас спровоцировали», – заявляют подростки.

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