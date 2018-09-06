четверг, 6 сентября, 2018, 9:43 Киев
В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на геев
В Киеве на Крещатике толпа подростков напала на представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Об этом сообщается на странице «Информатор Киев» в Фейсбуке.
«Парню порезали правый бок. Сейчас приехало четыре патрульных наряда. На подростков надели наручники, они ведут себя агрессивно. Здесь также есть девушки», – рассказал автор видео.
Пострадавшего отвели в машину «скорой», а его приятели остались давать показания.
«Они нас спровоцировали», – заявляют подростки.
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.