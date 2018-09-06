В Кривом Роге произошло масштабное ДТП с участием полицейских, есть пострадавшие

В Кривом Роге произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции, в результате которой пострадал как минимум один человек.

Об этом сообщает местное издание 0564.

Отмечается, что сегодня, 6 сентября, примерно в 13:50 на перекрестке улиц Тимирязева и Мусоргского произошла масштабное дорожно-транспортное происшествие. В частности, на регулируемом перекрестке столкнулись автомобиль ВАЗ, Skoda, маршрутное такси и Toyota Prius.

Фото: 0564.ua

По словам очевидцев, автомобиль ВАЗ двигался по улице Мусоргского, а полицейские двигались по улице Тимирязева. Со слов свидетелей, полицейские «летели и врезались в ВАЗ». После этого полицейский автомобиль отбросило на легковой автомобиль «Skoda», который двигался по ул. Мусоргского и в маршрутное такси №323.

Фото: 0564.ua

По предварительно информации, пострадал водитель автомобиля ВАЗ, его госпитализировали. Сообщается, что в салоне маршрутки никто из пассажиров не пострадал. При этом другие СМИ сообщают о двух пострадавших.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.