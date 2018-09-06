В Херсонской области не выявлено загрязнение воздуха, – Минздрав

В результате лабораторных исследований воздуха уровень вредных веществ в Херсонской области не превышен, а здоровье детей и взрослых вне угрозы.

Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 6 сентября 2018 года по результатам исследований почвы, воды и воздуха на территории Херсонской области превышений допустимой концентрации оксида азота, оксида серы, сероводорода, оксида углерода не выявлено.

«Замеры проводились в ближайших поселках приграничной территории Чаплинского и Каланчакивского районов Херсонской области», – отметили в Миздраве.

Кроме того, ни одного ребенка или взрослого не было госпитализировано в больницы области. Медицинские бригады по 5 сентября проводят осмотры жителей области.

«Уже осмотрено 700 детей в 6 населенных пунктах: в 12 из них выявлены жалобы, связанные с возможными заболеваниями ЛОР-органов и дыхательных путей, что не превышает многолетние показатели характерны для сентября и не может быть связано с воздействием химических веществ. Медицинский осмотр жителей Чаплинского и Каланчакского районов области, которые потенциально могут попасть под воздействие опасных факторов, продолжается», – резюмировали в МИНЗДРАВЕ.

На севере оккупированного Крыму – в Армянске – произошел выброс неизвестного вещества в атмосферу. Из-за чего образовался маслянистый налет на крышах домов и листьях деревьев.

Вероятной причиной этого называли испарения содержимого кислотонакопителя, который использует завод «Крымский титан».

Начали появляться сообщения, что через химические испарения в Армянске, на севере оккупированного Крыму, металлические предметы покрываются ржавчиной и даже упакованные таблетки зеленеют.

Впоследствии пресс-служба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины сообщила о том, что на Херсонщине пограничники зафиксировали факт химического загрязнения с территории оккупированного Крыма. Украинский омбудсмен передала информацию об экологической катастрофе в Армянске в ООН и ОБСЕ.

3 сентября токсичные химические вещества обнаружили в воздухе в Херсонской области.

Пограничникам, которые несут службу на адмінкордоні с Крымом, выдали средства спецзащиты за химические выбросы.

Директор «Крымского титана», расположенного в анексованому россией Крыма, заявил, что работу завода полностью прекратят.

Справка IA ZIK.

Завод «Крымский титан» расположен в Армянске на севере аннексированного Крыма, он является одним из крупнейших в Восточной Европе производителем диоксида титана, который используется для изготовления лакокрасочной продукции, пластмасс, каучука, резины и тому подобное.

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