В Facebook признали, что медленно отреагировали на вмешательство России в выборы США

Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг признала, что соцсеть медленно отреагировала на вмешательство в выборы США.

Об этом она заявила во время выступления на слушаниях в сенатском комитете по разведке США, передает УП со ссылкой на Reuters.

Сэндберг отметила, что компания была слишком медленной, чтобы реагировать на попытки России вмешаться в выборы США и общеамериканские политические дискурсы. Однако она настояла, что сейчас Facebook работает лучше.

Генеральный директор Twitter Джек Дорси отметил в своем подготовленном выступлении, что «сравнительно небольшое число недобросовестных лиц смогли использовать Twitter, чтобы иметь огромное влияние».

В результате выступлений руководителей компаний, упали акции Facebook Inc и Twitter.

Facebook (FB.O) упал на 1,6 процента, а Twitter (TWTR.N) – на 5,2 процента. Акции других технологических компаний, включая Alphabet (GOOGL.O) и Snap (SNAP.N) также подешевели.

В ноябре 2018 года в США состоятся выборы губернаторов и конгрессменов.

Ранее Цукерберг сообщил, что Facebook заблокировал более 270 страниц, которые руководствовались с российского «Агентства исследований интернета» (IRA), что использовались для манипуляций общественным мнением в самой России и соседних странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

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