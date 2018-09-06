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четверг, 6 сентября, 2018, 22:38 Мир
В Эстонии предлагают лишать гражданства за государственную измену

В закон о предотвращении государственной измены, который сейчас разрабатывается в Эстонии, министр юстиции Урмас Рейнсалу предлагает внести положение, что определяет случаи, в которых будут лишать гражданства.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на ERR.

В частности, гражданства Эстонии предлагают лишать лиц, совершивших государственную измену или принимали участие в террористической деятельности.

По словам Рейнсалу, в дальнейшем следует прекращать как антигосударственное преступление поддержку направленных против Эстонской Республики связей с иностранным государством с целью осуществления антигосударственного преступления, так и деятельность, направленную против безопасности Эстонской Республики.

По мнению Рейнсалу, очевидно, что лица, которые давали присягу при получении гражданства Эстонской Республики и нарушили ее, должны лишаться гражданства.

В то же время нельзя лишать гражданства человека, который получила его при рождении.
ЭстонияЛишение гражданствагосударственная изменановости мираУрмас Рейнсалу
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2018-09-07 00:17 :21