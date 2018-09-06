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четверг, 6 сентября, 2018, 9:58 Киев
Утром в Киеве на Трухановом острове упал вертолет. Работают спасатели и медики

В Киеве на Трухановом острове упал вертолет, двое человек получили ранения. На место происшествия выехали наряды полиции, спасатели и врачи.

Об этом сообщает «Киев оперативный» в Facebook.

«Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07:22. На место происшествия сразу направили наряды полиции», – говорится в сообщении.

 

В результате падения двое человек получили телесные повреждения, их госпитализировали. Информация о состоянии их здоровья уточняется.

На месте падения вертолета в Киеве работают правоохранители, сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

 

 

Предварительно известно, что вертолет гражданский и принадлежит частной фирме.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами. Решается вопрос относительно открытия уголовного производства.
КиевНСвертолетновости Украины
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2018-09-06 11:34 :58