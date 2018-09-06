Украинцам начали выплачивать премии за сэкономленные субсидии

Правительство начало выплаты за сэкономленные субсидии украинцам, в частности в Киевской и Хмельницкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.
Отмечается, что в среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой получит около 700 грн.
Гройсман отметил, что заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,1 млн украинцев, еще почти 21 тыс. – за сэкономленную электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения.
Все граждане, написавшие заявления до 1 сентября, получат выплату в начале отопительного периода.
Отмечается, что под монетизацию подпадают сэкономленные 150 кВт электроэнергии для отопления или 100 куб. м газа.