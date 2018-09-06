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четверг, 6 сентября, 2018, 12:48 Экономика
Украинцам начали выплачивать премии за сэкономленные субсидии

Правительство начало выплаты за сэкономленные субсидии украинцам, в частности в Киевской и Хмельницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook премьер-министр Владимир Гройсман.

Отмечается, что в среднем каждый гражданин, который сэкономил газ зимой получит около 700 грн.

Гройсман отметил, что заявления на монетизацию газовых субсидий написали около 1,1 млн украинцев, еще почти 21 тыс. – за сэкономленную электроэнергию, которая использовалась для отопления помещения.

Все граждане, написавшие заявления до 1 сентября, получат выплату в начале отопительного периода.

Отмечается, что под монетизацию подпадают сэкономленные 150 кВт электроэнергии для отопления или 100 куб. м газа.

 
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2018-09-06 14:38 :06