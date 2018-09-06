Украинские школьники завоевали четыре призовых места на олимпиаде по информатике в Японии

Украинские школьники заняли четыре призовых места на Международной олимпиаде по информатике (OI-2018 International Olympiad in Informatics) – каждый наш участник завоевал по одной медали. Соревнования стартовали 31 августа в городе Цукуба (Япония).

Об этом сообщила пресс-служба Министерство образования и науки Украины.

Так, украинские ученики завоевали следующие медали:

«золото» – Даниил Смельский, выпускник Полтавской областной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. А.Макаренко;

«серебро» – София Мельник, ученица Полтавской областной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. А.Макаренко;

«серебро» – Назарий Деньга, ученик Полтавской областной специализированной школы-интерната с углубленным изучением отдельных предметов и курсов при Кременчугском педагогическом колледже им. А.Макаренко;

«бронза» – Адальберт Макарович, выпускник Классической гимназии Ужгородского городского совета Закарпатской области.

Всего в Международной олимпиаде по информатике принимают участие около 350 детей из 87 стран мира. Во время основного этапа соревнований им предлагают решить и запрограммировать алгоритмические задачи. Важно, что каждый школьник работает над решением задачи индивидуально.

Команду от Украины традиционно определили по результатам учебно-тренировочных сборов. В них принимали участие школьники, продемонстрировавшие высокие результаты на Всеукраинской олимпиаде по информатике.

Олимпиада в Японии продлится до 9 сентября 2018 года. Сейчас для участников проводят ознакомительные экскурсии и интерактивы.

Напомним, что на Международной олимпиаде по географии украинцы завоевали 2 медали

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