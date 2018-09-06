Украинка скрывается в посольстве в Тегеране из-за неадекватного мужа-иранца, – посол

Украинка, ставшая жертвой насилия со стороны мужа-иранца, уже месяц живет в посольстве Украины в Тегеране, потому что иранская сторона не дает ей разрешения на выезд из страны.

Об этом рассказал в интервью Укринформу посол Украины в Иране Сергей Бурдиляк.

«Проблема, возникающая у украинок – жен иранцев, и это то, с чем мы в посольстве сейчас напрямую столкнулись, связана со спецификой законодательства Ирана. Дело в том, что иностранная гражданка при замужестве автоматически приобретает гражданство Ирана. И в связи с этим сейчас мы имеем в посольстве некоего Джулиана Ассанжа в лице 32-летней женщины. (Д.Ассанж – австралийский интернет-журналист, основатель сайта Wikileaks, который уже шесть лет живет в посольстве Эквадора в Великобритании, чтобы избежать экстрадиции в Швецию). Единственное «преступление», которое совершила наша соотечественница – это брак с иранцем», – сказал дипломат.

Он рассказал, что женщина вышла замуж за иранца с канадским паспортом, обещавшим ей золотые горы. Но регистрация брака почему-то состоялась не в канадском, а в иранском посольстве. А там никто не предупредил украинку, что, въезжая на территорию Ирана, она автоматически приобретает иранское гражданство. Для женщины это означает, что она не может выехать за границу без нотариального разрешения мужа.

По словам посла, наша землячка попала в семью, где над ней издевались, а закончилось это тем, что мужчина порезал ей стеклом руки, и она прибежала в посольство за спасением – мы ей потом накладывали швы. Но ее паспорт остался у мужа.

«Мы обратились к иранской стороне, и я бы вам этого не рассказывал, если бы мне пошли навстречу. Я им сказал: «Уважаемые, у нас есть два варианта – или вы даете этой женщине визу, и она тихонько возвращается домой, или я про этот случай уведомляю прессу с рекомендацией нашим женщинам воздержаться от брака с иранскими гражданами, хотя два года назад говорил совершенно противоположное», – отметил Бурдиляк.

Он констатировал, что сейчас именно иранская сторона создала непреодолимые условия, в результате чего в посольстве живет женщина, не являющаяся дипломатическим представителем, это посторонний человек в закрытом учреждении.

«Я не могу ее куда-то вывезти из посольства, потому что это угрожает ее жизни. Ее муж ведет себя неадекватно – он совершил нападение на машину посла, делал попытку нападения на военного атташе посольства. Мы позвонили в полицию, его задержали, а через час отпустили. Женщина живет в посольстве уже месяц, и у меня ощущение, что она там будет жить вообще неизвестно сколько! Я не хочу такого заложника, поэтому, собственно, и делюсь этим с вами», – отметил посол.

По его убеждению, Украине нужно поставить в юридическую плоскость право выбора гражданства женщиной, заключающей брак с иранцем.

«Я считаю, что это вопрос для консульских консультаций, который нам надо поднять», – сказал дипломат.

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