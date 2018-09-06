Украина и Румыния провели первые совместные учения Riverine-2018

На участке Дуная от Измаила до румынского порта Брэила прошли первые совместные украинско-румынские учения Riverine-2018.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

В течение трех суток военные моряки и морские пограничники двух стран отрабатывали совместные действия по обеспечению безопасности гражданского судоходства, проведение спасательных и досмотровых операций, маневрирования в специфических условиях речной навигации.

«В маневрах приняли участие два корабля ВМС и катер пограничной полиции Румынии, учебный катер и два МБАК Военно-морских сил ВСУ, корабль и два малых катера Морской охраны Госпогранслужбы Украины», – сообщают в ГПСУ.

«Учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшения взаимодействия между флотами Украины и Румынии. Эти маневры позволят нам поддерживать стабильность в регионе, качественно тренировать силы и внедрять стандарты взаимодействия между военными моряками», – отметил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины Андрей Куриленко.

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