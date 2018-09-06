Украина и Норвегия заключили договор о строительстве ветроэлектростанции на Херсонщине

Президент Украины Петр Порошенко подписал договор с норвежской компанией NBT о привлечении инвестиций в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области, на границе с Крымом.

Подписание соглашения состоялось во время встречи Порошенко с министром иностранных дел Норвегии Инэ Сьорейде, 6 сентября, информирует «Громадське»

Подписание договоров по реализации международных инвестиционных проектов на сооружение ветряных электростанций в Херсонской области. Фото: president.gov.ua

По словам Порошенко, в 2019 году вдоль озера Сиваш, что на границе с оккупированным Крымом, построят 67 ветрогенераторов. Общая мощность станции составит 250 мегаватт.

«Мы стали свидетелями открытия еще одного мощного международного инвестиционного проекта в нашей стране – проекта по сооружению комплекса ветровых электростанций в Херсонской области. Проект является впечатляющим», – сообщил Порошенко.

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