live
Aнонси
Сергій Каплін, народний депутат України у програмі ДокаZ - 6.09.18, о 20.00
Сергій Каплін, народний депутат України у програмі ДокаZ - 6.09.18, о 20.00
6 сентября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
6 сентября, четверг
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Винагорода за мужність - 6.09.18, о 23.00
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 6 сентября, 2018, 15:49 Экономика
Украина и Норвегия заключили договор о строительстве ветроэлектростанции на Херсонщине

Президент Украины Петр Порошенко подписал договор с норвежской компанией NBT о привлечении инвестиций в строительство ветроэлектростанции в Херсонской области, на границе с Крымом.

Подписание соглашения состоялось во время встречи Порошенко с министром иностранных дел Норвегии Инэ Сьорейде, 6 сентября, информирует «Громадське»

Підписання договорів щодо реалізації міжнародних інвестиційних проектів на спорудження вітряних електростанцій в Херсонській області. Фото: president.gov.ua
Подписание договоров по реализации международных инвестиционных проектов на сооружение ветряных электростанций в Херсонской области. Фото: president.gov.ua

По словам Порошенко, в 2019 году вдоль озера Сиваш, что на границе с оккупированным Крымом, построят 67 ветрогенераторов. Общая мощность станции составит 250 мегаватт.

«Мы стали свидетелями открытия еще одного мощного международного инвестиционного проекта в нашей стране – проекта по сооружению комплекса ветровых электростанций в Херсонской области. Проект является впечатляющим», – сообщил Порошенко.
Петр ПорошенкоНорвегияХерсонская областьальтернативная энергетикановости Украиныновости экономики
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-06 17:25 :45