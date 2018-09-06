Украина выиграла первое «золото» чемпионата мира-2018 по пулевой стрельбе

В Чанвоне (Республика Корея) продолжаются чемпионат и юниорское первенство мира по стрелковым видам спорта 2018 года.

Победителем в личном турнире среди юниоров в стрельбе по движущейся мишени с 50-ти метров стал украинец Даниил Даниленко, сообщает Укринформ.

16-летний винничанин получил «золото» с результатом 376 очков. Второе и третье места заняли соответственно немец Крис Гроссейм и швед Андреас Бергстрьом, которые также набрали сумму 376 очков, но уступили Даниленко в дополнительных сериях.

Максим Бабушок из Винницы показал седьмой результат (376), а Денис Баблюк из Хмельницкого – восьмой (368).

В активе сборной Украины уже три награды. Ранее Елена Костевич и Олег Омельчук стали бронзовыми призерами в олимпийской дисциплине – стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 метров в миксте, а Даниил Даниленко выиграл «серебро» в стрельбе по движущейся мишени.

Добавим, что чемпионат мира-2018 по пулевой и стендовой стрельбе завершится в пятницу, 14 сентября.

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