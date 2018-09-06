Ученые экспериментально опровергли один из основных законов современной физики

Ученые провели новый нано-эксперимент, благодаря которому опровергли один из основных законов современной физики. Результаты исследования могут изменить наше понимание передачи энергии.

Закон излучения Планка был в центре интенсивных экспериментов в течение почти целого века. Однако в результате анализа ученые обнаружили, что он не работает на наименьших масштабах. Пока не ясно, что именно это означает для науки, но обычно, когда законы перестают работать, можно ожидать новых открытий. Это повлияет не только на атомную физику, но и на всю науку в целом, включая формирование планет и климатические модели. Исследование было опубликовано в журнале Nature, пишет naked-science.

Этот фундаментальный закон квантовой физики недавно экспериментально испытали исследователи из университета Мичигана и Колледжа Вильгельма и Марии, которые решили выяснить, сможет ли возрастной закон описать тепловое излучение наномасштабных объектов.

Закон не сработал: результаты эксперимента превысили предусмотренное число в 100 раз. Итак, наномасштабные объекты обладают способностью излучать и поглощать тепло гораздо эффективнее, чем могут объяснить существующие модели.

«В физике всегда так. Важно измерять что-либо экспериментально, но нужно и непосредственно понимать, что происходит», – рассказал физик из Колледжа Вильгельма и Марии Мумтаз Казилбаш.

Физики, хорошо знакомы с динамикой электромагнетизма, прекрасно понимают, что странности в так называемом ближнем поле – обычное дело. С одной стороны, соотношение между электрическим и магнитным аспектами электромагнитного поля становятся сложнее из-за этого открытия.

То, как именно это повлияет на взаимодействие нагревания объектов, уже исследовали ранее. Тогда ученые установили большие различия в том, как, согласно Планку, тепло распространяется в ближнем поле по отношению с дальним полем. Однако это имеет значение, только если разрыв ограничен расстоянием меньше длины волны выпущенного излучения.

Что можно сказать о размерах самих объектов? Перед исследователями стояла непростая задача. Им нужно было спроектировать объекты размером менее 10 микрон (приблизительная длина волны в инфракрасном свете). Ученые использовали две мембраны из нитрида кремния толщиной в половину микрона, разделенные расстоянием, достаточным для того, чтобы считаться дальним полем. Нагрев одной и измерение другой позволили протестировать закон Планка с достаточно высокой степенью точности.

«Закон излучения Планка говорит, что если вы примените идеи, сформулированные им, к двум объектам, то получите определенную степень передачи энергии между ними, – объясняет Казилбаш. – Мы экспериментально наблюдали, что эта степень в 100 раз превышает показатели, предусмотренные законом Планка, если объекты крайне малы».

Казилбаш сравнивает это с ударами по гитарной струне в разных местах по ее длине:

Эта аналогия хорошо подходит для визуализации феномена, но точное понимание физики проведенного эксперимента может иметь серьезные последствия – и не только для нанотехнологий. Такая высокоэффективная степень передачи энергии может сильно изменить наше понимание передачи тепла в атмосфере или в охлаждении тела размером с планету.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.