Участникам преступной группировки, которые завладели 13 млн гривен сообщено о подозрении

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении четырем участникам преступной группировки, которые совершили ряд разбойных нападений на территории области, причинив потерпевшим материальный ущерб на сумму свыше 13 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Организатором преступной группы является 34-летний уроженец Полтавской области. Его неоднократно судили за особо тяжкие преступления, в том числе связанных с противоправным завладением чужим имуществом.

«Так, указанная организованная группа действовала с октября 2017 года по апрель 2018 года и совершила ряд дерзких и жестоких разбойных нападений на территории Киевской области. К совершению каждого преступления соучастники тщательно готовились и наблюдали за гражданами в течение длительного времени, изучая их график и образ жизни», – сообщают в прокуратуре.

Злоумышленники врывались в дома потерпевших в балаклавах и с оружием. Они требовали от жертв деньги и материальные ценности, при этом угрожали расправой, издевались и безжалостно били.

Их подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст 187 УК Украины – разбой, соединенный с применением насилия, которое является опасным для жизни или здоровья лица, совершенное организованной преступной группой и соединенная с проникновением в помещение, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Во время проведения более 30 санкционированных обысков по месту жительства и регистрации подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства.

Сейчас прокуратура области направила в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

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