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четверг, 6 сентября, 2018, 17:53 Мир
Суд во Франции оставил «представительство ДНР» в Марселе

Суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать так называемое «представительство ДНР» в Марселе.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Глубоко разочарован решением суда о т.зв. репрезентативного центра «ДНР» во Франции. Рассчитываем на его обжалование прокуратурой: деятельности «представительства» террористической «ДНР» во Франции, наконец, должен быть положен конец», – написал дипломат в своем Twitter.

 
ФранцияДНРМарсельновости мира
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2018-09-06 19:54 :50