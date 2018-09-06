Суд во Франции оставил «представительство ДНР» в Марселе

Суд французского города Экс-ан-Прованс решил не закрывать так называемое «представительство ДНР» в Марселе.

Об этом сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

«Глубоко разочарован решением суда о т.зв. репрезентативного центра «ДНР» во Франции. Рассчитываем на его обжалование прокуратурой: деятельности «представительства» террористической «ДНР» во Франции, наконец, должен быть положен конец», – написал дипломат в своем Twitter.

Глубоко разочарован решением суда о т.зв. Репрезентативного центра «ДНР» во Франции. Рассчитываем на его обжалование прокуратурой: деятельности «представительства» террористической «ДНР» во Франции, наконец, должен быть положен конец — Shamshur Oleh (@Shamshur_O) 6 сентября 2018 г.

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