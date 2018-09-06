Суд назначил мэру Ужгорода содержание под стражей на два месяца с правом залога в 440 тыс. грн

Мэру Ужгорода Богдану Андрееву суд назначил содержание под стражей на два месяца.

Такое решение только что озвучил судья Ужгородского горрайонного суда.

Согласно решения суда, мэру избрали меру пресечения – содержание под стражей или внесение залога в размере 440 тысяч гривен.

Пока мэра не арестован, его защитник отметил, что залог они внесут уже в ближайшее время – за несколько часов.

Сам мэр отрицает свою причастность к хищению средств.

Напомним, Богдана Андреева обвиняют в мошенничестве и растрате государственных средств, передает собственный корреспондент IA ZIK.

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