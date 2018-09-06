live
Aнонси
Сергій Каплін, народний депутат України у програмі ДокаZ - 6.09.18, о 20.00
Сергій Каплін, народний депутат України у програмі ДокаZ - 6.09.18, о 20.00
6 сентября, четверг
Анонс програми Прямим текстом
Анонс програми Прямим текстом
6 сентября, четверг
Анонс програми
Анонс програми "Стежками війни": Винагорода за мужність - 6.09.18, о 23.00
6 сентября, четверг
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 6 сентября, 2018, 18:30 Регионы
Суд назначил мэру Ужгорода содержание под стражей на два месяца с правом залога в 440 тыс. грн

Мэру Ужгорода Богдану Андрееву суд назначил содержание под стражей на два месяца.

Такое решение только что озвучил судья Ужгородского горрайонного суда.

Согласно решения суда, мэру избрали меру пресечения – содержание под стражей или внесение залога в размере 440 тысяч гривен.

Пока мэра не арестован, его защитник отметил, что залог они внесут уже в ближайшее время – за несколько часов.

Сам мэр отрицает свою причастность к хищению средств.

Напомним, Богдана Андреева обвиняют в мошенничестве и растрате государственных средств, передает собственный корреспондент IA ZIK.

 
Ужгородновости Украинысуд растрата средств
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
Top
2018-09-06 19:53 :08