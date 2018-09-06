Стрельба в банке США: 4 погибших

По информации правоохранителей, четыре человека, включая нападавшего, погибли при стрельбе в центре города Цинциннати в американском штате Огайо.

Об этом сообщает РБК, ссылаясь на AP.

Как сообщает издание, шеф полиции Исаак Элиот заявил, что стрелок открыл огонь по грузовой платформе и зданию американской банковской корпорации Fifth Third Bank.

Исаак заявил, что нападающий вошел в лобби банка, где также начал стрельбу. Пока не известно, был ли преступник застрелен офицерами полиции, совершил ли самоубийство.

Одна из жертв скончалась на месте. Мэр Цинциннати Джон Кренли заявил, что стрелок «активно открывал огонь по невинным жертвам».

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