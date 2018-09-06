Страны ЕС и США поддержали выводы относительно причастности РФ к отравлению в Солсбери

Лидеры США, Франции, Германии и Канады заявили о «полной уверенности» в оценке Великобритании, что двое подозреваемых в отравлении в Солсбери являются сотрудниками Главного разведывательного управления РФ.

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров стран, сообщает «Европейская правда», ссылаясь на Sky News.

В заявлении говорится о том, что деятельность исполнителей отравления «почти наверняка» была одобрена на руководящем уровне российского правительства.

«Вчерашнее заявление еще больше усиливает наше намерение продолжать разрушать вражескую деятельность зарубежных разведывательных сетей на наших территориях, поддерживать запрет на химическое оружие, защищать наших граждан и защищать себя от всех форм преступной государственной деятельности, направленных против нас и наших обществ», – говорится в заявлении.

Лидеры стран приветствовали прогресс в расследовании, но настойчиво призывали тех, у кого есть дополнительная информация, обратиться к британской власти.

«Мы полностью уверены в британской оценке, что оба подозреваемых были офицерами российской военной разведки, также известной как ИГРУ», – отмечается в заявлении.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал заявление Британии о наличии достаточных доказательств для предъявления обвинения двум гражданам РФ в причастности к отравлению в Солсбери.

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