Совет нацбезопасности поддержал предложение о прекращении договора о дружбе с Россией

Совет национальной безопасности и обороны Украины поддержал предложение президента Украины Петра Порошенко о непродлении действия договора о дружбе с Российской Федерацией.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

В начале заседания СНБО Порошенко заявил, что решение о непродлении действия договора о дружбе с РФ является не эмоциональным, а четко выверенным и просчитанным.

«Мы реализуем нашу стратегию, которой движемся с 2014 года, реализуем направление по евроатлантическому пути. Никто наше направление не остановит...По результатам СНБО будет поручение МИД в кратчайший срок направить РФ соответствующую ноту», – заявлял Порошенко.

Кроме того, он отмечал, что в рамках визита в Нью-Йорк (США) на Генассамблею ООН, он сообщит ООН и международным организациям о решении Украины прекратить действие соглашения о дружбе с РФ.

«СНБО Украины поддержал предложение президента Украины о непродлении действия договора о дружбе, партнерстве и сотрудничестве с РФ на следующие 10 лет», – говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Напомним, 28 августа Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины готовиться к разрыву базового договора о дружбе с РФ.

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