Совет ЕС призывает Украину преодолеть ужасную ситуацию в тюрьмах

Комитет Совета Европы призывает украинские власти безотлагательно принять меры для преодоления ужасной ситуации в тюрьмах.

Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на последний отчет Европейского комитета по предупреждению пыток и бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию.

Документ подготовили по итогам визита миссии комитета, который состоялся в декабре 2017 года.

Там отмечают, что большинство посещенных учреждений лишения свободы поразили «плохими, а порой даже ужасными условиями». Особенно в Киеве и Львове.

«Ситуация в киевском СИЗО ухудшилась с предыдущего визита в 2016 году. Ведь сейчас оно переполнено, а условия здесь можно расценивать как нечеловеческие и унизительные», – говорится в отчете.

Почти во всех посещенных тюрьмах до сих пор существует насилие между заключенными, добавляют в комитете.

По мнению миссии, это может быть результатом очень малого количества работников тюрем. Поэтому в комитете призывают увеличить численность персонала, обеспечить качественную подготовку, улучшить условия труда и увеличить зарплаты, чтобы снизить уровень коррупции.

Также в комитете раскритиковали уровень медицинских услуг в таких учреждениях. Миссия пожаловалась на нехватку конфиденциальности, плохие и порой «негигиеничные» условия лечения.

Однако в комитете отметили и некоторые улучшения. В частности, согласно отчету, стало меньше жестокого обращения в отношении задержанных со стороны правоохранителей, хотя жалобы на это до сих пор поступают.

Также в комитете призвали власти усовершенствовать в целом систему опеки в учреждениях психиатрической и соцпомощи.

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